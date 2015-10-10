فيديو ..آراء جمهور الأهلي المصري في تعيين "بيسيرو"

يرفض الغالبية العظمى من جماهير النادي الأهلي المصري قرار مجلس إدارة النادي بتعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو لمهمة المدير الفني لفريق كرة القدم.

وتسود حالة من الاستياء بين جماهير الأهلي بعد اختيار بيسيرو نظرا لضعف السيرة الذاتية الخاصة به وفشله مع معظم الأندية التي دربها بحسب عدد من جمهور الأهلي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل.

وقال الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن بيسيرو سيتولى المهمة رسمياً عقب مباراة السوبر أمام الزمالك الخميس المقبل بالإمارات، والتي سيقودها الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي مدير قطاع الكرة.

يذكر أن بيسيرو تولى قيادة أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي والهلال السعودي والوحدة الإماراتي، وكذلك المنتخب السعودي، كما عمل مساعداً لكيروش في تدريب ريال مدريد الإسباني.