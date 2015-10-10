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شاهد .. لماذا انسحب قيادي بحماس من شاشة الجزيرة مباشر؟

10/10/2015

انسحب القيادي بحركة حماس، حسن يوسف، من النافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر مساء السبت والتي ناقشت في فقرتها الأولى تطورات المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وتكرار عمليات طعن المستوطنيين في ?القدس والضفة الغربية.

واعترض يوسف خلال اللقاء على الهواء مباشرة على تصريحات أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي وصف فيها المتظاهرين الفلسطينيين بـ "الإرهابيين".

وردا على سؤال مذيعة الجزيرة مباشر عمّا إذا كانت السلطات الإسرائيلية حاسبت المسؤولين عن حرق منزل أسرة على الدوابشة، قال جندلمان إن السلطات لم تعثر على مرتكبي الحادث حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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