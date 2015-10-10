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سمكة قرش تقضم قدم رجل قبالة سواحل هاواي الأمريكية

10/10/2015

سمكة قرش- أرشيف

قضمت سمكة قرش القدم اليسرى لأحد ممارسي رياضة ركوب الأمواج، قبالة نورث شور الشهير بجزيرة أواهو في هاواي بالولايات المتحدة أمس الجمعة، ونقل بعدها سريعا إلى المستشفى حيث شخصت حالته بأنها خطيرة.

وقالت المتحدثة باسم خدمات الطوارئ الطبية في هونولولو شين إنرايت إنه تم نقل الرجل (25 عاما) وهو في حالة حرجة، إلى مستشفى محلي للعلاج من الصدمات لمعالجة قدمه.

وأفاد مسؤولون بخدمات الطوارئ الطبية أن سمكة القرش يتراوح طولها ما بين ثلاثة و3.7 أمتار، بينما لم يتضح نوع السمكة.

ويعتقد بأن هذا هو خامس هجوم لسمكة قرش في هاواي هذا العام.

وذكر مسؤولون أن حراس الشواطئ في أواهو يمشطون المياه بمساحة ثلاثة كيلومترات، حيث وقع الحادث، كما أغلقوا الشواطئ القريبة.

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