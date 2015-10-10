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توقف آخر تجارب سباق روسيا للسيارات بعد حادث ساينز

10/10/2015
صورة لحادث التصادم من رويترز

تعرض الاسباني الصاعد كارلوس ساينز سائق تورو روسو لحادث اصطدام خطير تسبب في توقف ثالث وأخر جولات التجارب الحرة لسباق جائزة روسيا الكبرى الحلقة 15 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت.

وأظهرت صور تلفزيونية بعد الحادث السائق الاسباني الشاب (21 عاما) محمولا على محفة قبل أن يرفع إبهامه مؤكدا أنه على ما يرام بعد إخراجه من حطام السيارة ونقله لسيارة إسعاف كانت تنتظر.

وقال فرانز توست رئيس تورو روسو في تصريحات صحفية إن "كارلوس في كامل وعيه وهو مع الأطباء الآن. وسيقرر الأطباء مدى قدرته على المشاركة في السباق هذا الأسبوع."

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