تأييد غربي لدعوات تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا

مظاهرة في بنغازي (رويترز)

أيدت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة يوم الجمعة تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، مثلما اقترحت الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بين الفصائل المتنازعة في البلاد.

وقال الحلفاء الغربيون في بيان مشترك إن "التأخير في تشكيل حكومة وحدة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد معاناة الشعب الليبي وإلى استفادة الإرهابيين الذين يسعون لاستغلال الفوضى".

وقال البيان إن "المجتمع الدولي سيقف مع حكومة الوفاق الوطني مع اضطلاعها بالعمل الشاق المتعلق بإعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا وسيعزل هؤلاء الذين لا يحترمون الاتفاق السياسي".

وأضاف أنه يجب عدم دخول سلاح إلى ليبيا إلا بناء على طلب الحكومة الجديدة وفقا لشروط الاتفاق السياسي.

وقال الحلفاء إنهم يدعون كل الليبيين بما في ذلك الزعماء السياسيين إلى دعم التسوية.

واقترحت الأمم المتحدة حكومة الوحدة الوطنية يوم الخميس لوقف الاشتباكات بين قوات "فجر ليبيا" التابعة للمؤتمر الوطني الليبي العام في العاصمة طرابلس، وحكومة برلمان طبرق المنحل.

وفي بيان منفصل، تحدث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن "لبنة مهمة في المسار السياسي الليبي" مشيدا بـ"شجاعة المفاوضين الليبيين الذين أمضوا العام الماضي في مباحثات صعبة".

وكان رئيس بعثة الامم المتحدة من أجل الدعم في ليبيا برناردينو ليون أعلن -في مؤتمر صحفي- في مدينة الصخيرات المغربية أمس الأسماء المقترحة للحكومة على أن يرأسها فايز السراج، النائب في برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا.

وقال ليون "بعد سنة من الجهود في عملية شارك فيها أكثر من 150 شخصية ليبية تمثل كل المناطق، آن الأوان الذي نستطيع فيه اقتراح تشكيلة حكومة وفاق وطني".

ودعا ليون الليبيين إلى تبني هذا الاقتراح الذي لن يصبح نافذا قبل إقراره من المجلس الرئاسي، موضحا أن المجلس الرئاسي سيضم سراج وثلاثة نواب لرئيس الحكومة، بالإضافة إلى وزيرين اثنين. كما اقترح أن يمثل أعضاء هذا المجلس بالتناوب ليبيا على الساحة الدولية.