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بالفيديو .. العربي: نجاح الحوار السوداني يغري بتكراره

10/10/2015

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إن مشاركة الجامعة في جلسات الحوار الوطني السوداني تؤكد دعم الجامعة لكل ما يؤدي إلى طي صفحات النزاع الداخلي في السودان.

وأضاف العربي -في كلمته اليوم السبت أمام مؤتمر الحوار الوطني السوداني الذي عقد أولى جلساته بمشاركة غالبية الوان الطيف السياسي وبحضور شخصيات دولية ورؤساء أفارقة- أن نجاح المؤتمر بالسودان سيشكل بارقة أمل لتكرار التجربة في الدول العربية الأخرى.

وأشار العربي إلى أن الوطن يتسع للجميع، بما فيها الحركات المسلحة من أجل صناعة مستقبل آمن ومستقر  للسودان.

وكان الحوار الوطني السوداني -الذي انطلق صباح اليوم تحت شعار وطن للجميع بحضور الرئيس السوداني عمر البشير- قد شهد مشاركة حركات مسلحة معارضة للنظام السوداني، بالإضافة إلى مشاركة غالبية الأحزاب والقوي السياسية بالسودان، بهدف الخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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