السعودية تحتج لدى التشيك على إعادة طباعة"آيات شيطانية"

سلمان رشدي مؤلف الكتاب الأزمة

استدعت السعودية سفير جمهورية التشيك احتجاجا على صدور ترجمة جديدة من كتاب"آيات شيطانية"للمؤلف البريطاني سلمان رشدي بعد 27 عاما من احتجاجات عالمية على الكتاب.وتهديد بالقتل لمؤلفه.



وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية إن المملكة أبلغت السفير بأن الكتاب أهان الإسلام والمسلمين وطلبت منه السعي لوقف النشر.



وقالت دار النشر باسيكا التي مقرها براج لرويترز إنها لم تسمع بتقديم أي شكوى وإن الطبعة التي بلغت 5000 نسخة من الكتاب وصدرت في ابريل أوشكت على النفاد بالفعل.

وقال فيليب مايكس مدير الشركة إنها نشرت حتى الآن 11 كتابا لرشدي. وأضاف "نشرنا وسنواصل النشر (لرشدي)." واستخدم مترجم الكتاب اسما مستعارا.



وقالت وزارة خارجية التشيك إنه جرى الحديث بشأن الكتاب في اجتماع مع السلطات السعودية وإن سفيرها أوضح أن النشر مسموح به بموجب القانون التشيكي.



وأغضبت رواية رشدي التي صدرت للمرة الأولى في بريطانيا عام 1988 المسلمين بشكل كبير ووصفوها بأنها إهانة كبيرة للتراث الإسلامي .



وبعد ذلك بعام أصدر الزعيم الأعلى الراحل للثورة الإيرانية آية الله الخميني فتوى تدعو المسلمين لقتل رشدي.



وعلى إثر ذلك اضطر رشدي للاختباء والعيش بعيدا عن الأنظار لتسع سنوات. وتوفي المترجم الياباني للكتاب متأثرا بطعنات أصيب بها في 1991 وتعرض آخرون شاركوا في نشر الكتاب حول العالم لهجمات.