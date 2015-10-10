استشهد شاب فلسطيني بعد طعنه مستوطنين بالقدس المحتلة

طعن اسرائيلي في تل أبيب ( ارشيف )

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد طعنه اثنين من المستوطنين اليهود في منطقة المصرارة، على خط التماس في القدس المحتلة.



وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية إن منفذ العملية يدعى اسحاق بدران ويبلغ من العمر 16 عاماً، وهو من قرية "كفر عقب"، جنوب مدينة رام الله.



وقد هُرعت قوات الاحتلال الى المنطقة المجاورة لباب العامود في القدس المحتلة، وأغلقتها بالكامل، وتركت الشاب ينزف حتى الموت، في حين قامت بنقل الإسرائيلييْن الجريحيْن الى المستشفى؛ ووصفت جراح أحدهما بالمتوسطة.