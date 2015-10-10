استشهاد شابين فلسطينين برصاص الاحتلال بغزة والقدس

مواجهات بين شباب فلسطيني و قوات الاحتلال (ارشيف)

استُشهد الشاب الفلسطيني جهاد العُبيد صباح اليوم في قطاع غزة متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس, ليصبح الشهيد السابع هناك في أقل من 24 ساعة.



كما أصيب نحو 140 فلسطينيا بينهم أطفالٌ جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على مسيرة خرجت في اتجاه الشريط الحدودي قرب موقع ناحل عوز شرق مدينة غزة.

وقد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين فور وصولهم للمنطقة الحدودية.



في الوقت نفسه، استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني يدعى أحمد صلاح في العشرينات من العمر بعد إصابته برصاص حي في الرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم شعفاط شرق مدينة القدس المحتلة.



وكانت مواجهات قد اندلعت مساء أمس بين قوات الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في عدة مدن وبلدات داخل الخط الأخضر، منها الناصرة وأم الفحم وسخنين وعرابة.

واستخدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي والمياه العادمة لتفريق المحتجين.