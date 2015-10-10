ارتفاع أعداد ضحايا تفجيري أنقرة إلى 86 شخصا

مؤتمر صحفي لوزراء الداخلية والصحة والعدل الأتراك

أعلن وزير الصحة التركي "محمد مؤذن أوغلو" ارتفاع أعداد ضحايا انفجاري أنقرة إلى 86 شخصا، وإصابة 186 آخرين.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الداخلية والعدل، إن 18 شخصا دخلوا غرف العمليات لعلاجهم.

من جانبه، وصف وزير الداخلية "صباح الدين أوزتورك" الانفجار ب"الفاجعة الكبيرة" مؤكدا استمرار التحقيقات لمعرفة الجهة التي تقف وراء التفجير.

وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" قد استنكر تفجيري أنقرة، واصفا الهجوم بـ"البشع" مؤكدا أنه استهدف أمن ووحدة البلاد.