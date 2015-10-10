احتفالات بذكرى تأسيس الحزب الوحيد في كوريا الشمالية

شهدت العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ استعراضا عسكريا كبيرا، احتفالا بالذكرى السبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم في البلاد.

ويعد هذا الاستعراض الأضخم منذ تولي كيم جونغ أون السلطة بعد وفاة والده في 2011، وشاركت فيه كافة وحدات الجيش.

وتزينت شوارع بيونغ يانغ بالرقم "10- 10" والتي تعني العاشر من أكتوبر، تاريخ تأسيس الحزب الوحيد في البلاد.

من جهة أخرى، قالت الصين إنها تريد توثيق العلاقات مع كوريا الشمالية. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين تضع أهمية كبرى لعلاقاتها مع بيونغ يانغ.

وتعد الصين الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية وشريكها التجاري الرئيسي رغم توتر العلاقات بسبب برنامج كوريا الشمالية النووي.