أنباء عن قيام شبكة تويتر بتسريح موظفين

شعار موقع تويتر (الفرنسية)

أعلن موقع الأخبار المتخصصة في التقنيات ري/كود أن شبكة التواصل الاجتماعي للرسائل القصيرة تويتر تنوي اطلاق عمليات تسريح خلال أيام.

ونقل الموقع -عن مصادر لم يحددها- أن عمليات التسريح التي لم يعرف عددها ستشمل كل الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، بما في ذلك المهندسون الذين يشكلون نصف العاملين فيها البالغ عددهم 4200 شخص.

ويأتي هذا الخفض في عدد الموظفين بينما تشهد فرق المهندسين عملية إعادة تنظيم.

ورفضت تويتر التعليق على هذه المعلومات التي وصفتها بأنها شائعات.

من جهة أخرى، أعربت تويتر عن أملها في أن يسمح تثبيت تعيين أحد مؤسسيها جاك دورسي في منصب المدير العام مطلع الأسبوع المقبل، للشركة باستئناف نموها الذي خيب أمل المستثمرين.

وكان دورسي البالغ من العمر 38 عاما والذي سيحتفظ بمنصبه على رأس شركة الدفع الرقمي سكوير التي أسسها (عين في يونيو/حزيران مديرا عاما بالوكالة بعد استقالة سلفه ديك كوستولو).

وتبدو مهمة دورسي الذي تولى إدارة الشركة في 2007 و2008، صعبة إذ أن تويتر تمر بفترة صعبة وتثير آفاق نموها قلقا منذ عدة أشهر.

وأعلنت تويتر في نهاية يونيو أن عدد مشتركيها يبلغ 316 مليون شخص، يستخدم 44% منهم فقط الشبكة بشكل يومي. في الوقت الذي يستخدم 65 بالمئة من 1,49 مليار مشترك موقع فيسبوك بشكل يومي في العالم.

وكانت تويتر لقيت شعبية كبيرة عند إطلاقها في 2006 لكن نموها تباطأ.