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نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بتهريب أسلحة لحزب الله

1/10/2015

بنيامين نتنياهو

خصص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جزءا من كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة و التي استغرقت أكثر من 45 دقيقة للحديث عن إيران مؤكدا أن اسرائيل لن تسمح لإيران  بتطوير أسلحة نووية وأنها لن تسمح لها ايضا بتهريب الأسلحة لحزب الله عبر سوريا  

وقال إن إسرائيل ستتخذ كل ما يلزم للدفاع عن نفسها  وستفعل كل ما يجب للدفاع عن دولتها وشعبها

وعن  المفاوضات مع الفلسطينيين قال  نتنياهو إنه مستعد وبشكل فوري (ورددها مرتين) لاستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، دون أي شروط مسبقة من أي نوع .

ووجّه نتنياهو حديثه إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس  الذي لم يكن موجودًا بالقاعة بأنه يعلم أن الأمر ليس سهلا ، لكنه والرئيس الفلسطيني مدينان لشعبيهما بالمحاولة وبالاستمرار في المحاولة  -حسب تعبيره-، وأنهما إذا جلسا سويًا، وحاولا إيجاد حل لهذا الصراع، فسوف يكون بإمكانهما أن يقدما أشياءً رائعة لهما .

وكان عباس قد أعلن أمس الأربعاء، ومن فوق ذات المنصة ، عدم التزامه بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل،طالما أنهم لا يلتزمون بها (يقصد الإسرائيليين)،  وأنه على إسرائيل أنتضطلع بجميع مسؤولياتها كقوة احتلال".

  وكانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قد توقفت في أبريل 2014، دون أن تلوح في الأفق مؤشرات على استئنافها مجددا

 

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