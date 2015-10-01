من أجل اللاجئين .. ألمانيا تترجم جزءا من دستورها للعربية

استقبال حافل للاجئين في ألمانيا

ترجمت ألمانيا المواد العشرين الأولى في دستورها إلى اللغة العربية لمساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع.

وقال زيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي إن بلاده ترحب باللاجئين لكنهم يجب أن يبذلوا جهدا للاندماج في المجتمع الألماني.

وأضاف غابرييل في تصريحات لصحيفة بيلد "يجب على من يأتون إلى هنا ليس فقط تعلم اللغة الألمانية وإنما تعلم قواعد لعبة العيش المشترك أيضا".

وتابع "لدي قناعة بأن المواد العشرين الأولى من دستورنا ترسم ملامح ثقافتنا" مشيرا إلى أن السلطات طبعت عشرة آلاف نسخة لتوزيعها على اللاجئين في مراكز التسجيل.

وقال غابرييل "لا يجبر أي شخص يأتي إلى ألمانيا على تغيير دينه ولا حياته الخاصة. لكن المهم لثقافتنا هو أن تطبق مبادئ مجتمعنا الديمقراطي على الجميع".

وأشار إلى أنه يتعين على اللاجئين قبول مبادئ مثل الفصل بين الكنيسة والدولة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والحق في المثلية الجنسية وحرية التعبير. وأضاف أن ألمانيا لا تتهاون مع معاداة السامية.