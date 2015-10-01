مقتل اثنين من المستوطنين بالضفة الغربية

قوات الإحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها للمسجد الاقصى

أطلقت مجموعة مسلحة فلسطينية النار على مستوطن إسرائيلي وزوجته بالضفة الغربية فأردتهما قتيلين مساء اليوم الخميس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "مجموعة فلسطينية أطلقت النار على سيارة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل مستوطن وزوجته، وإصابة 4 من أبناءهم بجروح طفيفة ".

وأوضحت الإذاعة أن "سيارة فلسطينية، تجاوزت السيارة الإسرائيلية، وقام مسلحون من داخلها بإطلاق النار"

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية المسؤولية عن العملية.

وتشهد الضفة الغربية والقدس، في الفترة الأخيرة، مواجهات عنيفة، على خلفية اقتحامات المستوطنين وقوات الإحتلال الاسرائيلي للمسجد الأقصى.