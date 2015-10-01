محاولات روسية لاختراق البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون

وقال المتحدث باسم حملة كلينتون للرئاسة، نيك ميريل، إنه لا يوجد دليل على أنها ردت على الرسائل، أو فتحت الملف المرفق، وإن "كل ما تظهره الرسائل هو أن كلينتون تتلقى رسائل غير مرغوب فيها، مثل ملايين الأمريكيين.