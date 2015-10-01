لا يأس مع الحياة.. لاجئ أفغاني كفيف "110أعوام" يصل ألمانيا

المسن الأفغاني و ابنته الكبرى

وصل إلى ألمانيا مسنٌ أفغاني يبلغ من العمر مئة وعشرة أعوام بعد انطلاقه من بلده قبل شهر.



صحيفة لوفيغارو الفرنسية كتبت أن المسن، واسمه عبد القدير عزيزي أعمى وأصم ومعاق، وهاجر من أفغانستان مع ابنته البالغة من العمر ستين عاما وتسعةٍ من العائلة تناوب الرجال منهم على حمله طيلة الرحلة.



وقد قرر عبد القدير مغادرة محافظة بغلان الأفغانية مع عائلته، بعد أن اغتالت حركة طالبان ثلاثة من أبنائه، بحسب الصحيفة.



و قالت الشرطة الألمانية أنه يعتبر أكبر لاجئ يصل إلى المانيا ، و أضافت الشرطة أن الرجل استطاع التغلب على كل المعوقات المناخية و الجغرافية رغم اصابته بالعمى و الصمم و الإعاقة و استطاع الوصول في شهر محمولا على اعناق أفراد الأسرة.

