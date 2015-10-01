لافروف يتراجع عن تصريحات بشأن التدخل في العراق

وزير الخارجية الروسي (الجزيرة)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تضرب أهدافاً في سوريا لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وغيرها من المجموعات المتطرفة على حد وصفه تماماً كما يفعل التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي على هامش مشاركة بلاده في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده متفقة مع التحالف في هذه النقطة".

كما لفت إلى أنها لا تخطط لتوسيع حملتها الجوية التي تشنها في سوريا لتشمل جارتها العراق, لتأتي تلك التصريحات متناقضة مع تصريحات سابقة بشأن التدخل الجوي في العراق إذا طلبت السلطات العراقية .