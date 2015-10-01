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عالم آثار: اكتشفنا "نفرتيتي" مع توت عنخ أمون

1/10/2015
 عالم المصريات _نكولاس ريفز

قال عالم المصريات البريطاني نكولاس ريفز إن عملية أكتشاف مقبرة الملكة نفرتيتي جاء بعد مسح شامل للمنطقة , مشيرا إلى أنه بدأ البحث عن مقبرة  نفرتيتى داخل المقبرة الخامسة  للملك توت عنخ آمون, وإن البحث عن المقبرة بدأ مع ظهور نظرية جديدة  تقول إن هناك حجرة دفن خفية فى مقبرة توت عنخ آمون .

وأشار إلى أن غرفة الدفن "لا تخص توت عنخ آمون وحده، بل تحوى فى جوفها جثمان والدته، الملكة نفرتيتى".

وأضاف نكولاس ريفز أستاذ المصريات بجامعة أريزونا الأميركية, خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم فى القاهرة بشأن البحث عن مقبر الملك نفرتيتى,  أن هناك صورا عالية التقنية لمقبرة توت عنخ آمون أظهرت أنه من الممكن وجود حجرتين على الأقل خلف جدران مقبرة  توت التى اكتشفت قبل 93 سنة .

وأشار العالم البريطانى, إلى أن حالة مقبرة توت عنخ آمون متميزة وهى حالة متفردة، مضيفا" أن كل المقابر التى تم اكتشافها فى هذا الوقت نجد لها سجلات ورسومات, ومع ذلك تم حذف مقابر وادى الملوك من السجلات، ولذلك لا نعتقد أن كل المقابر الأخرى بها حجرات". لافتا إلى أن 80% مما تم العثور عليه فى مقبرة توت عنخ آمون لا تعود إليه، بل للملكة نفرتيتى، زوجة أخناتون.

المصدر : الجزيرة مباشر
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