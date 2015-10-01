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"رأس الموت" يدخل الصراصيرعالم التجسس من أوسع أبوابه !!

1/10/2015
الصرصار الآلي الجديد

"رأس الموت" اسم مشروع سري كشفت عنه جامعة "إيمانويل كانط" الروسية، وهو عبارة عن صـَرصور آلي استغرق العمل عليه نحو سبعة أشهر بناءً على طلب من جهة روسية لم يكشف عنها.

أرادت هذه الجهة صـَرصوراً آلياً يتحرك ويتصرف مثل الصراصير العادية. ويتوقع أن يـُستخدم هذا الصَرصور في أعمال التجسس أو الإنقاذ.

 فهو يستطيع حمل مواد وزنها عشرة غرامات كما يمكن تزويده بكاميرا، وقد أبدى الجيش الروسي اهتمامه بهذا الإنجاز الذي سبق فيه العلماء والمهندسون الروس أقرانهم الأوروبيين والأميركيين. 

يملك الصرصور بطارية تستطيع العمل  لعشرين دقيقة، و يمكن التحكم به باستخدام برنامج على الهاتف الذكي.

ويبلغ متوسط طول الصرصور الآلي عشرة سنتمترات، بينما يسير بسرعة ثلاثين سنتمترا في الثانية الواحدة، وهو مزود بمستشعر حساس للضوء، ومستشعر للأجسام المحيطة لاكتشاف العوائق وتجنبها.

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