البث الحي
منوعات

حبس اللاجئين حال عودتهم إلى أوروبا بعد طردهم

1/10/2015

لاجئون سوريون بالمجر

في تطور له دلالته قضت أعلى محكمة أوروبية اليوم الخميس بأحقية دول  الاتحاد الأوروبي  في سجن المهاجرين الذين يعودون إلى أوروبا  بعد أن يتم طردهم منها .

وكانت محكمة العدل الأوروبية تنظر في قضية ألباني تم ترحيله من إيطاليا عام 2012 لكنه عاد إليها في انتهاك لقرار منع دخوله لمدة ثلاث سنوات.

وقال قضاة المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، إن القانون الإيطالي الذي ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات لهذه الجريمة يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي.

ودخل أكثر من نصف مليون مهاجر الاتحاد الأوروبي هذا العام. ويحق لبعضهم طلب اللجوء، مثل الفارين من الحرب الأهلية السورية، وبشكل عام يُعتبر وافدون آخرون، خاصة من دول غرب البلقان، مهاجرين لأسباب اقتصادية ويجب عليهم العودة إلى بلادهم.

وكانت دول اوروبا قد أعلنت عن نيتها استقبال عشرات آلالاف اللاجئين في اعقاب المآسي المتكررة للاجئين السوريين والتي حدثت خلال محاولاتهم الوصول الي دول الاتحاد الاوروبي، وكان أكثر تلك الحوادث ألما وتأثيرا قصة الطفل السوري إيلان كردي الذي عثر على جثته على أحد الشواطئ التركية خلال محاولة اسرته الوصول الي اليونان   

 

المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

حبس وزير مصري أسبق بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"

وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)