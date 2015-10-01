حبس اللاجئين حال عودتهم إلى أوروبا بعد طردهم

في تطور له دلالته قضت أعلى محكمة أوروبية اليوم الخميس بأحقية دول الاتحاد الأوروبي في سجن المهاجرين الذين يعودون إلى أوروبا بعد أن يتم طردهم منها .

وكانت محكمة العدل الأوروبية تنظر في قضية ألباني تم ترحيله من إيطاليا عام 2012 لكنه عاد إليها في انتهاك لقرار منع دخوله لمدة ثلاث سنوات.

وقال قضاة المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، إن القانون الإيطالي الذي ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات لهذه الجريمة يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي.

ودخل أكثر من نصف مليون مهاجر الاتحاد الأوروبي هذا العام. ويحق لبعضهم طلب اللجوء، مثل الفارين من الحرب الأهلية السورية، وبشكل عام يُعتبر وافدون آخرون، خاصة من دول غرب البلقان، مهاجرين لأسباب اقتصادية ويجب عليهم العودة إلى بلادهم.