البث الحي
منوعات

تنفيذ أول حكم إعدام بجورجيا الأميركية منذ 70 عاما

1/10/2015

حكم بالإعدام على كيلي بعد إدانتها بالتخطيط لقتل زوجها عام 1997 (رويترز)

صرحت مسؤولة بالسجون في ولاية جورجيا الأمريكية بأنه تم أمس الأربعاء- تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الوحيدة المحكوم عليها بالإعدام في الولاية , وذلك في أول خطوة من نوعها بالولاية منذ سبعين عاما.

وقالت متحدثة باسم إدارة السجون إنه تم إعدام كيلي جيسندانر (47 عاما) بالحقن في سجن بمدينة جاكسون.

وكان قد حكم بالإعدام على جيسندانر بعد إدانتها بالتخطيط لقتل زوجها عام 1997, أما صديقها الذي نفذ خطة خطف الزوج وقتله فقد حكم عليه بالسجن المؤبد.

وكان بابا الفاتيكان فرانسيس -الذي اختتم يوم الأحد الماضي زيارة للولايات المتحدة استغرقت ستة أيام، وهو معارض قوي لعقوبة الإعدام- قد حث المسؤولين على تخفيف حكم الإعدام عن جيسندانر.

ويعد هذا أول حكم بالإعدام ينفذ في إمرأة بولاية جورجيا منذ سبعين عاما, وهي المرأة السادسة عشرة التي ينفذ فيها حكم الإعدام بالولايات المتحدة منذ أعادت المحكمة العليا العمل بهذا الحكم عام 1976.

المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

حبس وزير مصري أسبق بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"

وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)