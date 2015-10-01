تنفيذ أول حكم إعدام بجورجيا الأميركية منذ 70 عاما

حكم بالإعدام على كيلي بعد إدانتها بالتخطيط لقتل زوجها عام 1997 (رويترز)

صرحت مسؤولة بالسجون في ولاية جورجيا الأمريكية بأنه تم أمس الأربعاء- تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الوحيدة المحكوم عليها بالإعدام في الولاية , وذلك في أول خطوة من نوعها بالولاية منذ سبعين عاما.

وقالت متحدثة باسم إدارة السجون إنه تم إعدام كيلي جيسندانر (47 عاما) بالحقن في سجن بمدينة جاكسون.

وكان قد حكم بالإعدام على جيسندانر بعد إدانتها بالتخطيط لقتل زوجها عام 1997, أما صديقها الذي نفذ خطة خطف الزوج وقتله فقد حكم عليه بالسجن المؤبد.

وكان بابا الفاتيكان فرانسيس -الذي اختتم يوم الأحد الماضي زيارة للولايات المتحدة استغرقت ستة أيام، وهو معارض قوي لعقوبة الإعدام- قد حث المسؤولين على تخفيف حكم الإعدام عن جيسندانر.

ويعد هذا أول حكم بالإعدام ينفذ في إمرأة بولاية جورجيا منذ سبعين عاما, وهي المرأة السادسة عشرة التي ينفذ فيها حكم الإعدام بالولايات المتحدة منذ أعادت المحكمة العليا العمل بهذا الحكم عام 1976.