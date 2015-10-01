تصريحات رئيس تحرير "أ ش أ" بشأن "رابعة" تثير عاصفة غضب

علاء حيدر, رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية المصرية

أثارت تصريحات علاء حيدر، رئيس مجلس الإدارة، ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية بأنه لو كان مكان الرئيس السيسي لقتل مليون مصري من أجل أن يعيش الـ90 مليون الآخرين، ردود فعل واسعة وغاضبة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى صفحة الجزيرة مباشر على فيسبوك.

وكان حيدر قد قال في تصريحات لعدد من الصحفيين الأجانب على هامش مشاركته ضمن الوفد المصري المرافق لعبد الفتاح السيسي -خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة- إن الجيش المصري قتل 150 شخصا فقط خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.

ومن هذه التعليقات ما كتبه محمد عباس: " النازيون الجدد يتكلمون بلغة الدم الله عليك بهم".

وكتب عبد الرحمن سلامة: "لو يعلم حرمه إراقة الدم ما قالها".

وعلقت نورهان عبد الكريم: " مش غريب أن يكون هذا تفكير بعضا من أنصار الرئيس الذين استحلوا دماء الناس".



وكتب ممدوح الحبال: " هذا اعتراف رسمي (بعد طول إنكار) بأن السيسي قتل من كانوا برابعة؟! ثانيا لقد ارتكبت أنت جريمة التحريض علي القتل و جريمة نشر الكراهية المنصوص عليها في المواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة hate crimes، يعني لو فشل مقاضاتك محليا فتحاكم دوليا".

وعلقت هيباتا المصرية: "لو مكان السيسي لقتلت مليوناً، من هذا الرجل المجرم الذى يدعو للقتل بالمليون يجب محاكمته على دعوته للقتل، إن النفس ليست رخيصة والمصري رخيص في نظرك، تقبل حد يقتلك أو يقتلك ابنك أو أخوك، .. قاتل مجرم".

وكتبت أمل محمد: " هذه شهادة منك على رئيسك بأنه قاتل أي مجرم "فكيف تقبل يا بني آدم أن يكون رئيسك مجرم ألا تخجل من نفسك!!؟".

بينما علقت فاتن فتحي: "هما أصلا ? يتعدوا بضعة آلاف كانوا موجودين في ميدان هشام بركات، وخرجوا من ممرات مخصوصة لهم ومن رفع السلاح هو من قتل بعد قتلهم للضباط في البداية والكاميرا والشاشات ? تكذب".

وكتب عادل حسن: "والله أنا لو مكان السيسي لقتلت الإخوان المسلمين في العالم العربي وفي كل مكان وأولهم ابن اختي الإخوانجي".

وعلق الإعلامي حسام السكري على صفحته على فيسبوك قائلاً: "سيبك من حكاية المليون اللي عاوز يقتلهم.. ده بقى عادي عندنا ومش فضيحة خالص، كنت عاوز أسأل بس، هو فعلا رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ما بيعرفش إنجليزي وبيجيبوله مترجم؟".

رئيس تحرير أ ش أ: لو مكان السيسي لقتلت مليونا في رابعة