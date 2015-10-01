"النقض" تؤجل نظر الحكم بـ"عمليات رابعة" لـ15 أكتوبر

د. محمد بديع في أحد جلسات محاكمته (أرشيف)

أجلت محكمة النقض اليوم "الخميس" نظر طعن المرشد العام للإخوان د. محمد بديع، وآخرين على أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحقهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" إلى جلسة 15 أكتوبر للاطلاع على مذكرة النقض.



يذكر أن محكمة جنايات الجيزة كانت قد حكمت بالإعدام على المرشد العام للإخوان المسلمين و 13 آخرين، وذلك في 11 أبريل الماضي، وحكمت على بقية المتهمين البالغ عددهم 36 متهماً بالسجن المؤبد.



وكانت أحكام الإعدام قد صدرت برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة. وجاء في حيثيات الحكم وقتها أن المتهمين من الأول إلى السادس تولوا خلال الفترة من شهر يوليو/تموز 2013 وحتى شهر يناير/ تشرين الثاني 2014 قيادة جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون .

وقاموا بأعمال الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مضيفة أن المتهمين سعوا إلى استهداف المنشآت العامة، ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.



و قد نفت جماعة الإخوان والقيادات المتهمة في القضية كل هذه التهم جملةً وتفصيلاً، و اعتبرت المحاكمة سياسية، ولا يتوفر لها الحد الأدنى من متطلبات العدالة على حد قولهم.