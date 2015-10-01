المنتخب العماني يلتقي نظيره السوري غدا في مباراة ودية

المنتخب العماني – أرشيف

يلتقي منتخب عمان لكرة القدم مع نظيره السوري في مباراة دولية ودية غدا الجمعة في مسقط ضمن استعدادات الطرفين للتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 في الأمارات.

واستدعى الفرنسي "بول لوغوين" مدرب منتخب عمان 26 لاعبا لمباراة سوريا ثم لمواجهة إيران في الثامن من الشهر الجاري في التصفيات.

من جهته، يستعد منتخب سوريا لمواجهة اليابان في التصفيات الخميس المقبل.

وسيختبر مدرب سوريا "فجر ابراهيم" غدا عددا من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة أمثال محمد ميدو وفهد اليوسف. ويغيب عن التشكيلة المهاجم المحترف سنحاريب ملكي الذي سيكون حاضرا في مباراة اليابان.