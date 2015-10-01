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العبادي :مستعدون لدراسة أي اقتراح روسي لضرب" تنظيم الدولة "

1/10/2015

حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي

أعرب حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي عن استعداد بلاده لدراسة اي اقتراح روسي لضرب تنظيم الدولة الإسلامية  في العراق وقال إنه إذا قدمت موسكو اقتراحا بهذا الشأن "سندرسه"

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة العراقية تبحث مع موسكو إمكانية قصف التنظيم في العراق قال  "ليس بعد. إنما هناك احتمال".

ودافع العبادي في تصريحات لقناة فرانس 24 عن الدور العسكري لموسكو في سوريا قائلا "روسيا تريد حقا قتال "تنظيم الدولة " وتوجيه آلة حربها ضدها".

واضاف  "بحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإنه يرى في "تنظيم الدولة"  تهديدا مباشرا لأمن روسيا القومي"،  وتابع أنه "سيكون من المستغرب جدا أن تضرب القاذفات الروسية مجموعات أخرى غير" الدولة الإسلامية"، لأن هناك أكثر من ألفي روسي يقاتلون اليوم مع داعش وهم من المقاتلين المخضرمين والإرهابيين والمجرمين".

واعتبر العبادي أن مقاتلي تنظيم الدولة إذا ذهبوا إلى روسيا، فإنهم سيخلقون الفوضى هناك. لذا فإنه يعتقد أن من صالح روسيا محاربة داعش .واضاف أنه في صالح العراق تبادل المعلومات مع روسيا وإيران.

 

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