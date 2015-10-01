الشحات: موافقتي على منع المنتقبات لمصلحة العملية التعليمية

النافذة المسائية

قال المهندس عبد المنعم الشحات القيادي بالدعوة السلفية إن موافقته على قرار رئيس جامعة القاهرة منع المنتقبات من عضوات هيئة التدريس من دخول الجامعة جاء تماشيا مع مصلحة العملية التعليمية .

وأضاف الشحات خلال مداخلته مع النافذة المسائية على "الجزيرة مباشر" أن الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية رفض في البداية قرار رئيس الجامعة منع المنتقبات معتبرا أنه مخالف للشريعة وينتقص من حقوق المنتقبات الدستوري, لكنه وبعد حديث بين الشحات ورئيس الجامعة أكد له الأخير أن القرار لا يشمل كل عضوات هيئة التدريس نظرا لأن هناك بعض المواد تحتاج للتواصل البصري بين المدرب والمتدرب على حد قوله مؤكدا أنه وافق على كلام رئيس الجامعة في نهاية المطاف بشرط أن يكون القرار مكتوبا بشكل يفصل تلك النقطة.

من جانبه رأى الكاتب محمد القدوسي أن القرار لا علاقة له بسير العملية التعليمية مستشهدا بجامعات ماليزيا التي تصنف من أفضل الجامعات على مستوى العالم وعلى الرغم من ذلك لم تطبق مثل ذلك القرار .

وأضاف القدوسي أن أعضاء حزب النور ومؤيدي السيسي من أعضاء الدعوة السلفية يبررون تصرفات نظامه المعادية لكل ما هو إسلامي بقولهم إن للحاكم الحق في تقييد المباح متسائلا هل الحاكم من حقه تقييد المباح وليس من حقه منع الحرام ؟

ورأى الشيخ عصام تليمة أن قرار جامعة القاهرة لو كان من أجل الحرص على العملية التعليمية فكان ينبغي أن يحظر على المدربة التي ترتدي الميني جيب أن تتخلى عنه لأنها تدخل معامل الكيمياء, وحتى لا تصاب بحروق أو أذى نتيجة المواد الكيميائية قياسا على حالة المنتقبات ، مؤكدا أن القرار ليس له علاقة بسير العملية التعليمية وإنما هو تكريس لمعاداة كل ما هو إسلامي