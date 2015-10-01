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السفير السوري لدى موسكو : التدخل الروسي بناء على طلب الأسد

1/10/2015
 الرئيس السوري بشار الأسد _ أرشيف

قال رياض حداد السفير السوري لدى موسكو إن التدخل العسكري الروسي فى سوريا  جاء بناء على طلب من

 السلطة الشرعية المتمثلة في الرئيس بشار الأسد , مشيرا إلى أن هذا التدخل ينسجم مع القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة .

وأضاف حداد خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم  الخميس فى العاصمة الروسية ( موسكو) أن الغارات الروسية يتم تنسيقها مع قيادة الجيش السوري لتحديد مواقع مقاتلى تنظيم الدولة الإسلامية كونه الوحيد الذي يحارب الإرهاب في سوريا, لافتا إلى أنه تم تنفيذ 5 ضربات روسية على تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا .

وأشار السفير السوري  إلى أن حكومة بشار الأسد منذ بداية الأزمات مع الحل السياسى وهذا ما أكد علية الرئيس بشارعلى حد قوله , مشيرا إلى أن الحل السياسي يجب أن يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مع إعطاء الأولوية  لمحاربة الإرهاب.

وأوضح أن المعارضة السورية ليس لها مواقع قتالية ولكن لها مواقع سياسية على الأرض, واضاف قائلا " نحن لانقتل مدنيين ولا ندخل الأماكن المذدحمة بالسكان ".

المصدر : الجزيرة مباشر
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