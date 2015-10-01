السعودية تنتقد العمليات العسكرية الروسية بسوريا

سفير السعودية لدى مجلس الأمن عبدالله المعلمي

انتقد سفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي الضربات الجوية الروسية في سوريا. وقال المعلمي في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن إن المملكة تعرب عن قلقها العميق من العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الروسية في حمص وحماة حيث لا يوجد تنظيم الدولة الإسلامية.

مضيفا أنه لا يمكن للدول أن تزعم قتال ما وصفه ب"إرهاب" الدولة الاسلامية بينما تساند "إرهاب" النظام السوري وحلفائه من المقاتلين الأجانب كحزب الله وفيلق القدس وغيره من التنظيمات الإرهابية, حسب وصفه.

واشار السفير إلى أن هذه الهجمات أدت إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء, وأن السعودية تطالب بوقفها فورا وعدم تكرارها.