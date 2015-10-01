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البحرين تمهل القائم بالأعمال الإيراني 72 ساعة لمغادرة البلاد

1/10/2015
وزير الخارجية البحريني

أعلنت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية سحب  البحرين سفيرها  لدى إيران وطلبت من القائم بالأعمال الإيراني لدى المنامة مغادرتها خلال 72 ساعة لاعتباره "شخصا غير مرغوب فيه".

وجاء في بيان وزارة الخارجية البحرينية:

 أن القرارصدر " في ظل استمرار التدخل الإيراني في شؤون مملكة البحرين دون رادع قانوني أو حد أخلاقي ومحاولاتها الآثمة وممارساتها من أجل خلق فتنة طائفية وفرض سطوتها وسيطرتها وهيمنتها على المنطقة بأسرها من خلال أدوات ووسائل مذمومة لا تتوقف عند حدود التصريحات المسيئة من كبار مسؤوليها، بل تتعداه إلى دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف عبر الحملات الإعلامية المضللة، ودعم الجماعات الإرهابية من خلال المساعدة في تهريب الأسلحة والمتفجرات، وتدريب عناصرها، وإيواء المجرمين الفارين من وجه العدالة".

وأضافت الخارجية البحرينية في بيانها  "الانتهاكات الإيرانية متكررة لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وتعديها المرفوض على استقلال وسيادة مملكة البحرين, وسافرة ".

وبناءً على هذا "قررت المملكة سحب السفير راشد سعد الدوسري سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية واعتبار السيد محمد رضا بابائي القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة شخصًا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة".

 

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