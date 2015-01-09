"M.I.5" تحذر من هجمات متطرفين في الغرب

أندرو باركر رئيس جهاز "M.I.5" (رويترز)

حذر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "M.I.5" أندرو باركر الدول الغربية من أن مجموعة من المتطرفين موجودة حاليا في سوريا تخطط لشن "اعتداءات واسعة النطاق" في الغرب، وأن الاستخبارات قد تكون عاجزة عن وقفها.

وصرح أندرو باركر أمام الصحفيين في لندن بعد الهجوم المسلح الذي استهدف صحيفة شارلي إبدو الساخرة في باريس وأوقع 12 قتيلا "نعلم أن مجموعة من إرهابيي القاعدة في سوريا تخطط لاعتداءات على نطاق واسع ضد الغرب".

وأضاف باركر "مع أننا نبذل قصارى جهودنا مع شركائنا لكننا نعلم أنه ليس بوسعنا أن نأمل بوقف كل شيء".

وقال رئيس الاستخبارات الداخلية إن المقاتلين العائدين إلى الغرب بعد القتال في سوريا يمكن أن يعودوا بـ"عقيدة ملتوية" قد تقودهم إلى تنفيذ اعتداءات على معالم شهيرة في دولهم.

وأوضح على الرغم من أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يشكل التهديد الأبرز إلا أن المقاتلين المنتسبين للقاعدة يشكلون خطرا أيضا.

وتابع باركر "لا نزال نواجه مؤامرات أكثر تعقيدا تتبع نهج القاعدة ومن يقلده وهي محاولات للتسبب بخسائر بشرية كبيرة غالبا من خلال التعرض لوسائل النقل أو أهداف رمزية".

وكان مدير الاستخبارات الداخلية صرح في وقت سابق أن الاعتداء على شارلي إبدو "تذكير رهيب" بالتهديد الذي تواجهه الدول الغربية، كاشفا أن وكالته ساهمت في إحباط ثلاث مخططات إرهابية "خلال الآشهر الأخيرة وحدها".

ودعا باركر إلى منح سلطات أوسع من أجل تحديد هوية ومراقبة المشتبه بهم، في إششارة إلى الانتقادات التي واجهتها أجهزة الاستخبارات بسبب مستويات التنصت الذي تمارسه والذي كشفته تسريبات إدوراد سنودن.