روسيا تشيد حظائر للمروحيات لإطالة عمرها الافتراضي

حظائر للمروحيات الروسية قريبا

بدأت روسيا في تشييد مخابئ للمروحيات في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية الأمر الذي قد يؤدي إلى إطالة العمر الافتراضي للطائرة ، وأوردت وكالة أنباء نوفوستي الروسية اليوم الجمعة أن أولى المنشآت من هذا النوع ستظهر في قاعدة كورينوفسك للقوات الجوية الروسية بإقليم كراسنودار , والتي تتسع لسبعين مروحية ، ومن الممكن أن تستخدم هذه المنشآت البالغ ارتفاعها تسعة أمتار كمخابئ لطائرات الشحن.

وسيتيح وضع الطائرات في المخابىء المغلقة تفادي صدأ أجزائها المعدنية بسبب الرطوبة والأمطار, والقيام بأعمال الصيانة والتصليح في الظروف الجوية الرديئة في أي وقت من النهار والليل حيث يرى الخبراء أن وضع الطائرات في المخابىء يتيح إطالة عمرها الافتراضي مرتين.