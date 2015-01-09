المرصد السوري: 2100 شخص ماتوا في السجون السورية

عناصر من الجيش السوري الحر تتفقد مكان إعدام المعتقلين السياسيين من قبل النظام (أرشيف_ Getty)

أكد المرصد السوري لحقوق الانسان- نقلا عن أسر معتقلين توفوا- أن 2100 شخص على الأقل توفوا في سجون سورية العام الماضي وأن الكثير من الجثث ظهرت عليها علامات تعذيب.

وقال المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له إنه يعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير، لكن لديه تقارير فقط عن الحالات، التي تسلمت فيها الأسر جثث أو شهادات وفاة من السجن.

وأضاف المرصد أن أكثر من 76000 شخص قتلوا في الحرب سنة 2014، في حين تؤكد الأمم المتحدة أن 200000 قتلوا منذ بدء الصراع.

وفي يناير 2014 قال مدعون سابقون في جرائم الحرب، أن لديهم "أدلة واضحة" تشير إلى ممارسة تعذيب ممنهج ،وقتل 11000 معتقل في سجون سورية ،من خلال مجموعة من الصور قدمها مصور بالشرطة العسكرية السورية.

وكان محققون تابعون للأمم المتحدة قد أعلنوا في مارس الماضي، أنه يشتبه في وجود مجرمي حرب بوحدات الجيش السوري وأجهزة الأمن، وأضافوا أنهم يحققون في أدلة عن تعذيب وقتل وتجويع في سجون سورية ،وأن رؤساء أفرع المخابرات ومنشآت الاعتقال في قائمة المشتبه بهم المحتملين.