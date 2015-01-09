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الجيش الأمريكي ينفذ 11 ضربة جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية

9/1/2015

الجيش الأمريكي يشن 11 هجمة جوية على داعش

قال الجيش الأمريكي إن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة نفذت خمس ضربات جوية قرب مدينة كوباني السورية وست ضربات في العراق استهدفت تنظيم الدولة الإسلامية منذ يوم  الخميس ، وجاء في بيان صادر عن قوة المهام المشتركة أن الضربات في سوريا أصابت مواقع قتالية للدولة الإسلامية واثنتين من الوحدات التكتيكية ودمرت مبنى ، واستهدفت الضربات في العراق مواقع للتنظيم في مدن القائم والأسد وسنجار والموصل

من جانبه قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي إن الجهود الامريكية للتصدي للدولة الاسلامية في العراق تقوم على "المثابرة ومواصلة زيادة الضغط" على جبهات عدة وستمكن القوات العراقية في نهاية المطاف من شن هجوم مضاد شامل في الوقت الذي تختاره.
 
وصرح ديمبسي أمس الخميس بأن القوات الامريكية لا تجلس بلا حراك في المدن العراقية الكبرى مثل بغداد واربيل تنتظر حتى مجيء الربيع لتشن هجوما لكنها تعمل بهمة على اضعاف الدولة الاسلامية في عدة مناطق ، وقال ديمبسي "اذا سألتني عن فرص شن هجوم في الربيع (أقول) نحن نعمل مع الزعماء العراقيين العسكريين والمدنيين لنحدد الوتيرة التي سنشجعهم في اطارها ونساعدهم على شن هجوم مضاد. لكني أود أن أتأكد من انني أوضحت أن هذا لا يعني…الانتظار حتى الربيع لنفعل شيئا."
 
واستطرد ديمبسي  "هذه مثابرة ومواصلة زيادة الضغط على الدولة الاسلامية في العراق والشام على طول ثمانية او تسعة خطوط في جهودنا: سياسة مضادة للتمويل ومضادة للمقاتلين الاجانب" مستخدما الاسم القديم للتنظيم المتشدد ، جاءت تصريحات ديمبسي  للصحفيين بعد أن التقى مع نظيره الاسرائيلي اللفتنانت بنيامين جانتز لبحث الامن الاقليمي والتعاون العسكري .

 

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