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21 أبريل المقبل موعداً للحكم في قضية الاتحادية

8/1/2015

قالت وكالة رويترز إن محكمة جنايات القاهرة حددت 21 أبريل/ نيسان المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية  الاتحادية التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بتهم قتل متظاهرين.

حيث تسجل القضية اشتباكات عنيفة وقعت بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضين له خارج قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر كانون الأول عام 2012 أدت إلى مقتل نحو أحد عشر شخصاً أثناء احتجاجات بسبب إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي أنذاك يوسع به نطاق سلطاته.

ويحاكم في القضية 14متهما آخر بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان والتي قالت إن تسعة قتلى في أحداث الاتحادية أعضاء فيها.

 

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