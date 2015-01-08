وفاة أربعة لاجئين سوريين بلبنان جراء البرد

الثلوج اجتاحت مخيمات اللاجئين وزادات معاناتهم (EPA)

نقل مراسل الجزيرة في لبنان عن مصدر طبي أن أربعة سوريين ماتوا برداً بسبب العاصفة الثلجية التي اجتاحتِ البلاد من بينهم طفل في السادسة من عمره. كما سجلت حالة وفاة لرضيعة سورية أيضا بسبب البرد القارس خلال انتظار عائلتها منذ أربعة أيام عند نقطة المصنع الحدودية بسبب الإجراءات الجديدة للأمن العام اللبناني الخاصة بفرض تأشيرة دخول على السوريين.

كما توفي رجل وطفل سوريان في جنوب شرق لبنان جراء العاصفة الثلجية التي تضرب منطقة شرق المتوسط والتي تسببت بمحاصرة مخيمات اللاجئين السوريين في عدة مناطق لبنانية.

وقال مصدر في الصليب الاحمر اللبناني لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" اليوم إن "رجلا وطفلا يبلغ من العمر ست سنوات توفيا في منطقة شبعا" في جنوب شرق البلاد بعد أن حاصرتهما الثلوج.

وأضاف المصدر أن الرجل والطفل من اللاجئين ويعيشان في لبنان وغالبا ما يجتازان مع آخرين الحدود إلى سوريا عبر منطقة جبل الشيخ "التي وصلت فيها درجة الحرارة إلى سبع درجات مئوية تحت الصفر" ثم يعودون إلى لبنان مرة أخرى.

وتضرب لبنان ومنطقة الشرق الأوسط حاليا عاصفة ثلجية قوية دفعت السلطات في العديد من دول المنطقة إلى اتخاذ إجراءات وقائية بينها إغلاق المدارس وتعطيل مؤسسات حكومية والطلب من المواطنين البقاء في منازلهم وتجنب الطرقات الجبلية كما هو الحال في لبنان حيث سميت العاصفة باسم "زينة".

وتسببت هذه العاصفة بقطع العديد من الطرقات الجبلية في لبنان الذي أغلق مدارسه، كما صعبت الظروف الجوية السيئة والثلوج عملية الوصول إلى مخيمات اللاجئين السوريين في عدة مناطق.

وغطت الثلوج خيم اللاجئين السوريين في مجدليون قرب مدينة بعلبك في مخيم يقع ضمن منطقة تسببت العاصفة بقطع المواصلات عنها.

اللاجؤون السوريون يزيلون الثلوج عن الخيام خوفا من انهيارها (EPA)

وقال أحد اللاجئين السوريين لوكالة الصحافة الفرنسية "هناك نقص في المواد الغذائية ووسائل التدفئة. نطالب المنظمات غير الحكومية بالتدخل" وأضاف "نخشى أن تنهار الخيم تحت الثلوج".

وعمل لاجئون في حوش الأمراء قرب مدينة زحلة حيث تدنت درجات الحرارة الى ثلاث درجات مئوية على إزالة الثلوج عن خيمهم خوفا من انهيارها فوق رؤوسهم.

من جهة أخرى ذكرت مصادر حكومية أن مياه الأمطار والسيول اجتاحت خيام النازحين السوريين في بلدتي الشيخ عباس والسماقية في عكار شمال لبنان، جارفة معها محتويات الخيم.

يذكر أن لبنان بستقبل أكثر من 1.1 مليون سوري هربوا جراء الحرب الدائرة في سوريا منذ منتصف مارس 2011 وقتل جرائها أكثر من 200 ألف شخص بحسب إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان.