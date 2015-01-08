"هدى" تعطل طيران أبو ظبي وتسبب حوادثا بموانئ مصرية

عاصفة هدى تؤثر على الحركة في مطارات وموانئ عربية

تسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية نتيجة عاصفة هدى في تعطيل الرحلات الجوية بمطار أبوظبي، وفي تعطل الملاحة ووقوع بعض الحوادث في موانئ مصرية.



وقال متحدث باسم شركة الاتحاد للطيران إن مطار أبوظبي الدولي غير مواعيد بعض الرحلات اليوم الخميس بسبب الضباب الكثيف وذلك في تكرار لموقف واجهه المسافرون قبل بضعة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأضاف المتحدث أن من المتوقع استئناف العمليات العادية مساء اليوم.



كانت الاتحاد قد عادت للتو فحسب إلى جدول رحلاتها الاعتيادية بعد إغلاق المطار بسبب الضباب. وكان المطار أغلق لمدة ساعتين يوم29 ديسمبر كانون الأول حيث جرى تحويل مسار 16 رحلة قادمة إلى أبوظبي إلى مطارات قريبة. وتعطلت الرحلات من وإلى المطار بشدة في الثالث من يناير كانون الثاني.



وفي مصر أدى سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح الي اصطدام الباخرة الشيماء برصيف رقم 54 بميناء الإسكندرية و عدد 17 حاوية وحدوث تلفيات بهم.



وكشفت المعاينة التي أشرف عليها مدير مباحث ميناء الإسكندرية اللواء هاني شاكر حدوث تلفيات بالرصيف وبالحاويات نتيجة الاصطدام. وقررت نيابة ميناء الإسكندرية تشكيل لجنة من هيئة السلامة البحرية لتقدير قيمة التلفيات وحجم الأضرار، وطلبت تحريات رجال مباحث الميناء حول الواقعة.



وقررت هيئة ميناء الاسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الاسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثالث علي التوالي نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج.



وقال رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء عبد القادر درويش إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصا علي عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.



وكانت الإسكندرية ومناطق متفرقة من الساحل الشمالي الغربي قد تعرضت منذ الساعات الاولي من صباح اليوم لامطار متواصلة, وطقس سيئ وانخفاض كبير في درجات الحرارة وموجة من الصقيع.



وعززت مديرية أمن الاسكندرية من الخدمات المرورية لتسيير وتسهيل حركة مرور السيارات ومنع تكدسها , وواصلت أجهزة المحافظة والصرف الصحي جهودها والدفع بسيارات لشفط المياه لتصريف المياه المتراكمة بالشوارع والميادين واسفل الكباري.



وأعلنت هيئة ميناء دمياط استمرار غلق الميناء أمام الملاحة البحرية لليوم الثالث على التوالي لسوء الأحوال الجوية.



وقال القبطان عصام حسانين رئيس الإدارة المركزية للميناء في تصريح له اليوم الخميس إنه يوجد على أرصفة الميناء 23 سفينة , كما يوجد خارج الميناء 22 سفينة أخرى في انتظار السماح لها بدخول الميناء.



ومن ناحية أخرى, أدت سرعة الرياح إلى شحوط سفينة تابعة لجزر القمر في شاطىء البحر بالقرب من مدينة دمياط الجديدة, حيث فقد ربان السفينة السيطرة عليها والتي أفرغت حمولتها من الأسمنت بميناء دمياط فيما يجري حاليا إنشاء مجرى خاص لإعادة تعويم السفينة.



وفي السويس أكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لموانىء البحر الأحمر أنه تم استئناف الملاحة البحرية في أربع موانىء بالسويس بعد هدوء شدة الرياح, فيما استمر إغلاق ميناء شرم الشيخ بجنوب سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية .



وقال عبد الرحيم مصطفي في تصريح له اليوم الخميس إن الموانىء التي تم إعادة فتحها بالسويس هى : ميناء العين السخنة لنقل الحاويات وميناء الأدبية للبضائع وميناء بورتوفيق للركاب وميناء الزيتيات لنقل المواد البترولية

وفي سياق متصل, حذر بكري أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس الصيادين من التوغل داخل المساحات العميقة بخليج السويس والبحر الأحمر , نظرا لسوء حالة الطقس , خلال نوة عيد الميلاد التي تشهدها البلاد حاليا

وطالب أبو الحسن من مراكب الصيد المتواجدة في المناطق المائية المختلفة ضرورة التوقف في اتجاه الرياح وليس عكسها , إلى جانب الاحتماء بالمناطق القريبة من الجبال على اعتبار كونها أقلل المناطق تضررا خلال النوة .