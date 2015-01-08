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مؤتمر" نموذج محاكاة منظمة الأمم المتحدة " في قطر

8/1/2015

انطلقت الخميس  في جامعة جورج تاون بدولة قطر ندوة بعنوان "نموذج محاكاة منظمة الأمم المتحدة" بحضور أكثر من 300 طالب يمثلون مدارس مختلفة في قطر ,وعدة مدارس من جميع أنحاء العالم.

هذا المؤتمر يحاكي جلسة للأمم المتحدة ، فيقوم أحد الطلبة بتمثيل دور الأمين العام للأمم المتحدة ،وعدة مجموعات كل منها تمثل عضوا في منظمة الأمم المتحدة ، و تناقش الجلسة التمثيلية الحلول المقترحة من الطلبة والمشاركين على أساس أنهم دول وأعضاء ؛لمعالجة القضايا والمشاكل التي يشهدها العالم الواقعي في الشقين السياسي والمناخي.

وتشمل المواضيع التي يناقشها المؤتمر: وباء الإيبولا والصراع في سوريا ووضع اللاجئين السوريين والصراع الطائفي في العراق ونقاشات لأهم التحديات والقضايا العالمية الراهنة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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