شركات طيران عالمية تخفض تذاكرها مع تراجع النفط

اعلنت الخطوط القطرية وعدة شركات طيران صينية عن خفض رسوم غلاء الوقود استجابة لتراجع أسعار النفط، وهو ما يعني خفض أسعار التذاكر.

ودعت الحكومة البريطانية شركات الطيران إلى نقل الفوائد إلى المستهلكين.



وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن الناقلة الوطنية لقطر ستخفض رسوم غلاء الوقود في أعقاب هبوط أسعار النفط.



وقال الباكر في مؤتمر صحفي "فيما يتعلق بانخفاض سعر الوقود لن يكون هناك خفض في قيمة التذاكر لكن سيكون هناك خفض في رسوم غلاء الوقود التي نحصلها."



وامتنع الباكر عن التعليق على حجم الخفض المزمع أو موعد بدء العمل به. وقال إن الخفض لن يكون مرتبطا مباشرة بهبوط أسعار النفط بما يزيد عن 50% منذ يونيو حزيران.

وأضاف "دعونا نتذكر أنه حينما ارتفع سعر الوقود إلى 100 دولارللبرميل وأكثر فإن ذلك أثر بشكل سلبي على الأوضاع المالية للشركة. . ومع انخفاض السعر الآن فإن الناقلة ستنتقل مجددا إلى الربحية.هذا لا يعني أنه إذا هبط سعر الوقود 50 في المئة فإننا يجب أن نخفض سعر التذكرة 50 في المئة."

وفي ديسمبر/كانون الأول قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي(أياتا) الذي يمثل نحو 250 شركة طيران إن انخفاض أسعار الوقود وزيادة النمو الاقتصادي يعني أن شركات الطيران العالمية ستسجل في2015 أقوى هوامش أرباح فيما يزيد عن خمس سنوات.

وقال أياتا إن إنفاق شركات الطيران على الوقود سينخفض إلى 192مليار دولار في 2015 من إنفاق متوقع قدره 204 مليارات دولار في2014.