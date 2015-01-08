"شارلي إبدو" تصدر "استثنائيا" مليون نسخة الأربعاء المقبل

أعلن محامي مجلة شارلي إبدو ريشار مالكا أن الصحيفة ستصدر يوم الأربعاء المقبل مليون نسخة بشكل استثنائي بدلا من60 ألفا.

وأوضح ريشا مالكا في تصريح له اليوم أنه سيتم اصدار عدد من 8 صفحات بدلا من 16 , مشيرا إلى أن الصحيفة قد تلقت دعما ماديا من قنوات كانال بلوس و صحيفة لوموند .

وأن فريق العمل سوف يباشر عمله من مقر صحيفة ليبراسيون، وتابع ان مجموعة بريستاليس المسئولة عن التوزيع قررت عدم تلقى اي عمولة على هذا العدد الاستثنائي.

وكانت مجلة شارلي إبدو الساخرة والواقعة بالدائرة الحادية عشرة بالعاصمة الفرنسية باريس قد تعرضت أمس الأربعاء لهجوم إرهابي من قبل ملثمين يحملان أسلحة كلاشينكوف, قاموا بإطلاق نار داخل المقر مما أودى بحياة 12 شخصا من بينهم أربعة من أبرز رسامي الكاريكاتير بالصحيفة , فضلا عن إصابة 11 آخرين

وتواصل السلطات الفرنسية تعقب منفذي الهجوم الدامي الذي استهدف صحيفة شارلي إيبدو في باريس أمس ، بينما لزم الفرنسيون ظهر اليوم الخميس دقيقة صمت لم يقطعها سوى قرع أجراء الكنائس تكريما لذكرى الضحايا الـ12 الذين سقطوا في هذا الاعتداء، في حين اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي أن بلاده تواجه تهديدا إرهابيا "لم يسبق له مثيل".

ولا يزال المشتبه فيهما هاربين، وهما الشقيقان سعيد كواشي (34 عاما) وشريف كواشي (32 عاما). والمتهمان من أصول مغاربية ويحملان الجنسية الفرنسية ويسكنان بمنطقة باريس.

وقد نشرت الشرطة صورة للشقيقين المطلوبين في الهجوم ونبذة عن حياتيهما، وطلبت تزويدها بأي معلومات عنهما عبر خط هاتفي مجاني ، ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر متطابقة أن شخصا ثالثا مشتبها في مشاركته في الهجوم سلم نفسه للشرطة الفرنسية.