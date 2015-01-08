بسبب الطقس … أول يوم بلا ضحايا فى سوريا منذ سنوات

العاصفة الثلجية تحد من العنف في سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس إنه لم يسجل سقوط أي قتيل في سوريا يوم الأربعاء ليصبح أول يوم بدون ضحايا منذ اندلاع الصراع قبل أكثر من ثلاث سنوات إذ أخمدت عاصفة شتوية شديدة تجتاح المنطقة نيران العنف.



وأضاف رامي عبد الرحمن مدير المرصد أن أجواء الطقس شديد البرودة جلبت مصاعب جديدة للاجئين والمدنيين لكن الطقس البارد حمى السوريين من القصف والقتال.

وتشير أرقام المرصد الذي يقع مقره في بريطانيا إلى أن 150 شخصا في المتوسط قتلوا في سوريا يوميا خلال شهر ديسمبر في صراع راح ضحيته نحو 207 آلاف شخص منذ أن اندلع عام 2011.



والمرصد لم يسجل أي قتلى من أي طرف في الصراع الدائر يوم الأربعاء ، وأضاف أن مسلحا إسلاميا قتل في داريا قرب دمشق متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط هذا الأسبوع عواصف ثلجية ورياحا عاتية وأمطارا غزيرة مما زاد المخاوف بشأن اللاجئين الذين يواجهون الشتاء في ملاجئ وصفها المرصد "بالواهية" .

هذا ومازالت دول الشرق الأوسط، لاسيما دول الجوار السوري، تتأثر بالعاصفة الثلجية العميقة التي تضرب المنطقة فقد تواصل تساقط الثلوج بغزارة على كل من الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية، فيما يصل تأثير العاصفة إلى المناطق الشمالية من السعودية.

وتسببت العواصف الثلجية بقطع العديد من الطرقات الجبلية في لبنان، مما صعّب عملية الوصول إلى مخيمات اللاجئين السوريين التي حوصرت بسبب التراكمات الثلجية في العديد من المناطق ، وقد رفضت وكالات إغاثة فكرة نقل آلاف اللاجئين السوريين الذين يعانون تحت وطأة الطقس السيئ إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مشيرة إلى العدد الكبير للاجئين.

وقالت الأمم المتحدة إنها تفضل نقل اللاجئين من المناطق التي ضربتها العاصفة، لكن الوضع ليس ملائماً، واصفة الطقس بأنه حالة طبيعية، لكنها جاءت في وقت صعب للغاية ، وكانت وكالات الإغاثة في لبنان وسوريا والأردن قد استعدت بإمدادات طارئة للاجئين الذين يواجهون درجات حرارة تصل إلى التجمد في ملاجئ متهالكة.