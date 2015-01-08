انتخابات النواب في مصر على مرحلتين في مارس وأبريل

برلمان مصر .. ومشهد غائب منذ 2012

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها ستجري على مرحلتين في مارس وإبريل المقبلين في خطوة تأمل الحكومة أن تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات الأجنبية بعد سنوات من الاضطراب .

وستبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات يومي 22 و23 مارس داخل البلاد ويومي 21 و22 مارس للمصريين المقيمين في الخارج .

بينما ستجري المرحلة الثانية يومي 26 و27 إبريل داخل مصر ويومي 25 و26 إبريل في الخارج.

وتشمل المرحلة الأولى محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح ، بينما تشمل المرحلة الثانية محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.



ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 ، والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خريطة طريق للتحول الديمقراطي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز 2013 .