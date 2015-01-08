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النفط يسجل أول ارتفاع ليصل إلى 51 دولاراً

8/1/2015

واصلت أسعار النفط العالمية تعافيها صباح الخميس مدعومة بصعود بورصات الأسهم العالمية الكبرى ، و انخفاض المخزونات الأمريكية ، وذلك  بعد أن صعد الخام الليلة الماضية للمرة الأولى منذ خمسة أيام.   

وجاء هذا التعافي وسط قيام المتعاملين بتقييم الأوضاع في السوق بعدما هبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى ما دون مستوى خمسين دولاراً للبرميل لتصل إلى أدنى مستوياتها في خمسة أعوام ونصف العام الأربعاء.

هذا وقد ارتفع  خام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من عُشري الدولار  ليحوم حول واحد وخمسين دولاراً وثلث الدولار تقريباً.

أما  الخام الأمريكي الخفيف فقد ارتفع بأكثر من ثلث الدولار ليحوم حول مستوى تسعة وأربعين دولارا خلال التعاملات الآسيوية. 

وسجلت أسواق الأسهم الخليجية مكاسبها الخميس بعدما تعافت أسعار النفط قليلا من هبوط يوم الأربعاء وإعلان عدة شركات عن أنباء إيجابية.

حيث تم تداول خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 51 دولارا للبرميل يوم الخميس مدعوما بهبوط مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بعدما تراجع لفترة قصيرة دون 50 دولارا في الجلسة السابقة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.9 في المئة مع صعود الأسهم بشكل عام، كما ارتفع مؤشر سوق دبي 2.1 في المئة في حين صعد مؤشر بورصة قطر 3.4 في المئة مع إعلان شركات محلية عن توزيعات أرباح.

وسجل مؤشر سوق الكويت ارتفاعاً 1.1 في المئة ومؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.8 في المئة.

وفي مصر زاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.7 في المئة.

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