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العاصفة الثلجية تحصد 10 أشخاص بينهم أطفال في سوريا ولبنان

8/1/2015

أفاد ناشطون سوريون في منطقة القلمون أن ثلاثة اطفال من عائلة واحدة ماتوا تجمدا ؛ بسبب العاصفة الثلجية التي أدت الى انهيارعشرات الخيام في مخيم  للاجئين السوريين في منطقة حليمة على الحدود السورية بالقرب من بلدة عرسال اللبنانية.

وكان ستة سوريين توفوا جراء العاصفة بينهم رضيعة وطفل في السادسة من عمره أمس الأربعاء.

وتواجه المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة انعدام وسائل التدفئة، وارتفاع أسعار الوقود إن وجد ،كذلك الحصار والمجاعة والقصف المتواصل من قبل قوات النظام السوري ،إضافة لانعدام المواد الصحية والغذائية.

وقال مصدر طبي إن رضيعة وطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات لم تتلقيا العلاج أو المساعدة بسبب غياب كامل للخِدمات الطبية في المنطقة الجبلية شرق عرسال التي يسكنها آلاف العائلات .

عسكرياً، لم يسجل أي إقلاع لمقاتلات جيش النظام في اليومين الأخيرين ؛جراء الظروف الجوية وصعوبة الطيران أثناء هبوب العاصفة والتي استطاعت المعارضة المسلحة خلالها التقدم في بعض قرى ريف حلب والهجوم على قريتي نبل والزهراء ذات الأغلبية الشيعية.

وفي تركيا أعلنت بلدية إسطنبول استقبال السوريين الذين لا يملكون مأوى أو استعدادات للموجة الباردة التي تجتاح مناطقهم في صالة زيتون بورنو الرياضية ، إضافة لتقديمها الخدمات الطبية  والغذاء.

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