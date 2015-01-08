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الشرطة الفرنسية تحدد موقع المشتبه بهما في هجوم شارلي إيبدو

8/1/2015

أفادت مصادر أمنية  فرنسية أن قوات الشرطة  تنتشر في شمال شرقي فرنسا على بعد نحو 80 كيلومترا من العاصمة باريس في المنطقة التي شوهد فيها المشتبه بهما الملاحقان على خلفية الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو.

وأوضح المصدر الأمني أن وحدات النخبة في الشرطة  تتمركز للتحقق من أهداف في هذه المنطقة حيث تم التخلي عن السيارة التي استخدمها المشتبه بهما، وقد شاهد مسؤول في محطة للوقود في جنوب مدينة فيليه-كوتريه المشتبه بهما صباح الخميس، وبحوزتهما بندقية كلاشنيكوف وقاذفة صواريخ وفقا للمصدر نفسه.

كما خرجت مظاهرات في مدن وعواصم عدة منددة بالهجوم الذي طال مقر صحيفة شارلي إبدو حيث أبدى المتظاهرون تخوفهم مما قد يحمله هذا الهجوم من تبعات قد تعيد إلى الأذهان أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر.

وعن المشتبه بهما الملاحقين على خلفية الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو فهما الشقيقان سعيد وشريف كواشي، في حين لم تتوفر معلومات كافية عن سعيد كواشي، فإن شقيقه شريف معروف لدى أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية. 

يعتبر شريف كواتشي المولود  في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 في باريس جهاديا معروفا لدى أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية وهو يحمل الجنسية الفرنسية.

يلقب بأبي حسن وينتمي إلى شبكة مهمتها إرسال جهاديين إلى العراق ، كان قد اعتقل قبيل توجهه إلى سوريا ثم إلى العراق وحكم بالسجن عليه 3 سنوات منها 18 شهرا مع وقف التنفيذ.

ورد اسمه في محاولة لتهريب الإسلامي الجزائري إسماعيل آيت علي بلقاسم من السجن ، ويشتبه بأنه كان قريبا من إسلامي فرنسي هو جميل بيغال الذي سجن 10 أعوام لتحضيره اعتداءات.

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