33 قتيلا و60 مصابا بانفجار سيارة ملغمة باليمن

السيارة الملغومة التي هزت وسط العاصمة اليمينية اليوم (الجزيرة)

أسفر انفجار خارج كلية الشرطة بالعاصمة اليمنية صنعاء صباح الأربعاء عن مقتل أكثر من 33 قتيلا وإصابة أكثر من 60أخرين.

وقالت مصادر بالشرطة إن سيارة ملغومة وراء الانفجار الذى وقع أمام البوابة الغربية للكلية أثناء وصول الطلاب إليها لتسجيل أوراقهم.

وفي سياق متصل، قال شهود عيان إن سيارة ملغمة انفجرت أمام كلية الشرطة في وقت تجمع فيه طلاب الكلية.

وأضافوا أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار، وعمت سماء المنطقة سحابة دخانية كبيرة عقب الانفجار .

ووقع الهجوم بعد سلسلة من الهجمات التي شهدها اليمن في الأسابيع الأخيرة، واستهدفت خصوصا تجمعات للميليشيات الشيعية الحوثية.

وقتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم مراسل محطة تلفزيونية، الأحد في انفجار قنبلة أثناء تجمع للحوثيين في ذمار جنوب صنعاء. وأعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن تفجير القنبلة في رسالة نشرت على

مواقع جهادية.

وقبل أسبوع، قتل 49 شخصا على الأقل في تفجير نفذه شخص استهدف أنصار الحوثيين أثناء احتفال ديني في إب في وسط اليمن، بحسب مصادر طبية.