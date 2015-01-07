هولاند: لاشك أن هجوم شارلي إبدو إرهابي

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأربعاء إن الهجوم الذي تعرض له مقر صحيفة شارلي إبدو هجوم إرهابي.

وأضاف هولاند أولوند للصحفيين "هذا هجوم إرهابي لا شك في ذلك".

وذكر متحدث باسم الشرطة الفرنسية أن 12 شخصا قتلوا وأصيب عشرة آخرين في إطلاق النار بمقر الصحيفة التي أثارت ضجة عام 2011 عندما نشرت رسوما مسيئة للنبي محمد "صلى الله عليه وسلم".

من جهة أخرى وعلى صعيد ردود الفعل على الهجوم أدان رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون الأربعاء الهجوم الذي تعرض له مقر صحيفة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة في باريس ووصفه بأنه "بغيض"، مضيفا أن بريطانيا تقف إلى جانب فرنسا في الحرب على الإرهاب.

وقال كاميرون في بيان عبر حسابه الشخصي على تويتر "أعمال القتل في باريس بغيضة، نقف إلى جانب الشعب الفرنسي في الحرب على الإرهاب وفي الدفاع عن حرية الصحافة".

كما أدانت المستشارة الأمانية إنجيلا ميركل الهجوم وقالت إن هجوم فرنسا ليس هجوما على مواطنين فرنسيين وإنما على حرية الصحافة والتعبير. وأكدت ميركل أن بلادها تقف بجانب فرنسا في هذه اللحظات العصيبة.

من جهته أدان أيضا الرئيس الأميركي باراك أوباما الهجوم.

وقال وزير الداخلية الفرنسي أن وزارته شكلت خلية أزمة تحت إشرافه المباشر لمتابعة الحادث. وأضاف أن ثلاثة أشخاص نفذوا الهجوم على الصحيفة وتمكنوا من الهرب بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وأدان الأزهر والجامعة العربية الهجوم على دورية شارلي إبدو في العاصمة الفرنسية باريس.

من جهة أخرى وفي سياق الحادث قال مصدر قضائي فرنسي إن أربعة من أبرز رسامي الكاريكاتير في صحيفة شارلي إبدو قتلوا في الهجوم.