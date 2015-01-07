تقرير دولى يكشف تورط نظام بشار في قتل المدنيين بالكلور

طائرات عسكرية تابعة للنظام السوري في دير الزور

قالت سامانتا باور السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية كشفت عن تورط الحكومة السورية في شن هجمات متكررة على مواطنيها بغاز الكلور السام.

وأوضحت أن المنظمة أصدرت تقريرا مؤخرا يقدم مزيدا من الأدلة على تورط الحكومة.

ويعد هذا هو التقرير الثالث لبعثة تقصى الحقائق التابعة للمنظمة، والذي أكد "بدرجة عالية من الثقة استخدام غاز الكلور كسلاح" في النزاع السوري، ولكن من دون تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك.



ويتضمن التقرير الصادر في 117صفحة، روايات لشهود عيان تصف طائرات هليكوبتر أثناء إسقاطها براميل متفجرة تحتوي على مواد كيماوية سامة، وينسجم نتائج التقرير مع تقريرين سابقين للبعثة لكنها تقدم المزيد من التفاصيل بحسب باور.



وتابعت باور عقب مشاركتها في الاجتماع المغلق لمجلس الامن التابع للأمم المتحدة لمراجعة التقدم في تدمير برنامج سوريا للأسلحة الكيماوية، أن التقرير الجديد يضيف مصداقية إلى الاتهامات الموجة للحكومة السورية وأنه اشتمل على شهادة 32 شاهد عيان يؤكدوا رؤيتهم أو سماعهم لأصوات طائرات هليكوبتر أثناء إسقاط براميل متفجرة، وقال 29 إنهم "اشتموا رائحة الكلور."



وأشار التقرير إلي أن "الجيش السوري فقط هو الذي يستخدم طائرات الهليكوبتر" في الوقت ذاته امتنع السفير السوري بشار الجعفري عن التعقيب.

في الوقت ذاته أفاد دبلوماسيون في مجلس الأمن أن الأخير لم يتخذ أى قرار إثر مشاوراته المغلقة. لكن الدول الغربية ستبقى مطلعة على التقدم الذي يحرزه التحقيق في مقابل تشديد روسيا على وجوب أن يظل هذا الملف محصورا بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

واطلع السفراء أيضا على الخطوات التي تتخذ لتدمير آخر منشآت إنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا.



يذكر أن سوريا أخرجت من أراضيها 1300 طن من المواد الكيميائية في إطار اتفاق روسي أمركي أتاح تجنب تدخلا عسكريا أميركيا، وذلك بعد اتهام دمشق باستخدام غاز السارين في هجوم خلف 1400 قتيل في أغسطس 2013.

في الوقت ذاته أشار الجيش الاميركي للمرة الأولى الثلاثاء إلى أن غارات التحالف الدولي على تنظيم الدولة الإسلامية قد تكون اسفرت عن ضحايا مدنيين، لافتا إلى أنه بدأ تحقيقات حول بعض الحالات في العراق وسوريا بحسب جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون.