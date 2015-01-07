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بيرد: مصر وكندا يعملان على حل أزمة صحفيي الجزيرة

7/1/2015

قال جون بيرد  وزير الخارجية الكندي أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لإنهاء ملف صحافيي قناة الجزيرة الثلاثة المسجونين في مصر.
  صحفيو الجزيرة الثلاثة أثناء محاكمتهم (afp)

وأشار في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء أن التواصل مع مصر بلغ مرحلة "حساسة " على حد قوله
ويذكر أن محمد فهمي أحد المتهين في القضية يحمل الجنسية الكندية بجانب جنسيته المصرية
وأضاف بيرد " نعمل في شكل وثيق جدا وعلى أعلى مستوى مع الحكومة المصرية" حول هذا الملف، وحين نحصل على معلومات أخرى سنعلنها".
تأتي وزير الخارجية الكندية بيرد وسط تكنهات مصرية  بقرب صدور عفوا سياسا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، ومطالبات قطرية حثيثة لسرعة الإفراج عن الصحفيين الثلاثة الذين أكلموا عام في السجون المصرية دون توجيه تهمة حقيقية لهم. 
وتأتي التحركات الكندية عقب قرار محكمة النقض أرفع هيئة قضائية في مصر الخميس الماضي بقبول طعن الصحفيين الثلاثة وإعادة محاكمتهم.

وكانت السلطات المصرية عقب الانقلاب الذي شهدته مصر في 3يوليو 2013 ، قامت بتوقيف الاسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد أثناء عملهم لصالح قناة الجزيرة الانجليزية بدعوة عدم حصولهم على التصريح القانوني اللازم.
وفي يونيو الماضي صدر حكم بسجن غريست وفهمي سبع سنوات ومحمد عشر سنوات ما أثار عاصفة من الاحتجاجات الدولية.
وبعد صدور قرار محكمة النقض، أعلنت عائلتا فهمي وغريست عزمهما على إخراجهما من مصر استنادا إلى قانون صدر في نوفمبر يجيز ترحيل الاجانب المحكومين بالسجن.

 

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