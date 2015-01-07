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"برنت" يتراجع مجددا دون الخمسين دولارا بوفرة العرض

7/1/2015
 استمرار تراجع النفط

تراجع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال إلى ما دون عتبة الخمسين دولارا الرمزية للمرة الاولى منذ 2009، ما يزيد من حدة هبوط أسعار النفط في حرب الأسعار الجارية بين المنتجين ويعزز المخاوف حول الانتعاش الاقتصادي، فيما أكد زير الطاقة الإماراتي أن وفرة المعروض في سوق النفط قد تستمر لأشهر وربما سنوات.

وانخفض سعر برميل نفط برنت تسليم شباط/فبراير الى 49,92 دولارا في سوق المبادلات "انتركونتيننتال اكستشينج" في لندن قبيل الساعة الثامنة تغ قبل ان يعود ويرتفع قليلا. وحوالى الساعة 8,35 تغ بلغ سعر البرميل 49,98 دولارا في تراجع بحوالى دولار عن سعر الاغلاق الثلاثاء.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ يونيو/حزيران الماضي بسبب فائض في العرض ومخاوف على الطلب، على خلفية انتعاش اقتصادي غير مؤكد.
ورفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) حتى الآن البحث في أي تخفيض لإنتاجها.

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